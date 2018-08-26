Чемпионат по регби на колясках проходит в Петербурге: Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM В Кубке Санкт-Петербурга по регби на колясках приняли участие команды из России, Германии и Финляндии. Чемпионат проходит в Центре физической культуры, спорта и здоровья Приморского района.

Как сообщает благотворительный фонд «Точка опоры», в этом году Кубок Санкт-Петербурга по регби на колясках проходит во второй раз, объединяя команды из России и Финляндии, ставших лидерами в прошлом сезоне. Впервые в этом году в чемпионате примут участие игроки из Германии.

«На первом этапе Чемпионата России, который прошел в апреле, наша команда показала второй результат. Мы активно тренировались все лето и матчи предстоящего Кубка покажут, как мы готовы. А в октябре двое наших спортсменов Артём Ишин и Иван Цибульский выступят на Чемпионате Европы в составе сборной России», — рассказывает Владимир Бусыгин, руководитель и тренер петербургского клуба по регби на колясках.

Напомним, что история регби на колясках берет свое начало в 1977 году в Канаде. Этот вид спорта считается одним из самых экстремальных для людей с ограниченной двигательной активностью. Команды комплектуются как из мужчин, так и женщин. Состав команды — до 12 человек, одновременно на площадке могут находиться только 4 человека. В 1996 году регби на колясках дебютировал на Паралимпийских играх в Атланте. На сегодняшний день уже более 30 стран практикуют этот вид спорта.

Санкт-Петербургская общественная организация «Спортивный клуб регби на колясках» основана в начале 2016 года. Благодаря финансовой поддержке частных организации и физических лиц были приобретены специальные игровые коляски, инвентарь, сформирована команда и начаты тренировки. На данный момент в клубе 10 игроков и 9 колясок.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде» в матче ЛЕ