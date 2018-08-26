Российский теннисист Медведев выиграл два турнира за сезон

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Теннисист Даниил Медведев стал первым российским теннисистом за последние пять лет, который выиграл два турнира за сезон. Сегодня, 26 августа, Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американском Уинстон-Сейлеме.

Напомним, что в январе 2018 года Медведев выиграл турнир в австралийском Сиднее.

Стоит отметить, что в последний раз российский теннисист побеждал на двух турнирах в течение одного сезона в 2013 году. Это был Михаил Южный, который выиграл соревнования в швейцарском Гштааде и испанской Валенсии.

Примечательно, что Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Уинстон-Сейлеме.