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Абрамович нанял инвестиционный банк для продажи «Челси»

Спорт

Российский бизнесмен приобрел лондонский футбольный клуб в 2003-ем году за 140 миллионов евро

Лондон, 26 августа 2018, 09:58 — REGNUM  Инвестиционный банк, который будет рассматривать предложения о продаже лондонского футбольного клуба «Челси», нанял российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом 26 августа сообщает Sunday Times.

При этом источник в самом клубе заявил Sunday Times, что владелец клуба не думает о продаже «Челси».

Представитель Абрамовича не стал комментировать изданию данную информацию и назвал её «рыночными спекуляциями».

Также, согласно данным Sunday Times, ранее Роман Абрамович не стал покупать миноритарную долю «Челси» у американской акционерной компании Silver Lake Partners и не стал продавать клуб Джиму Рэтклиффу — самому богатому британскому бизнесмену, после непродления российскому предпринимателю инвестиционной визы в июне.

Отметим, что Роман Абрамович приобрел лондонский футбольный клуб «Челси» в 2003-ем году за 140 миллионов евро.

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Футбол
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