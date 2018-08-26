Бывший полузащитник сборной Великобритании арестован за домогательства

Лондон, , 09:42 — REGNUM Экс-игрок сборной Великобритании по футболу Пол Гаскойн задержан полицией за сексуальные домогательства, сообщает 26 августа британское издание The Sun.

На станции города Дарем 51-летний экс-футболист был арестован транспортной полицией, после жалобы женщины на его неприемлемое поведение. Как сообщается, жертва заявила о сексуальных приставаниях бывшего футболиста к ней в поезде на пути из Йорка. После допроса Гаскойн был отпущен полицией до дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Также отмечается, что Гаскойн страдает от хронического алкоголизма и часто попадает в скандальные происшествия. Так в 2014 году его выселили из квартиры, и он провел пять дней в клинике из-за отравления джином. В 2015-ом его нашли пьяным в луже крови в отеле, а в 2016-ом госпитализировали после драки в баре.

Гаскойн в течение своей карьеры футболиста выступал в таких клубах «Рейнджерс», «Ньюкасл», «Милсборо», «Тотенхэм», «Лацио» и «Эвертон». В составе «Рейнджерс» дважды стал чемпионом Великобритании по футболу, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Отметим, что скандалы с домогательствами стали широко тиражироваться СМИ после серии скандалов с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным актрисами в домогательствах по отношению к ним. В России подобный скандал в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого пытались начать три журналистки СМИ — ТК RTVI, ТК «Дождь», и Русской службы Би-би-си». Однако комиссия по этике Госдумы РФ сочла их претензии необоснованнями.