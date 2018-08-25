«Наполи» Анчелотти отыграл 2 мяча и вырвал победу над «Миланом»

Рим, , 23:26 — REGNUM 25 августа на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19 между коллективами «Наполи» и «Милан». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 3:2.

На 15-й минуте матча итальянский центральный полузащитник Джакомо Бонавентура открыл счет, замкнув передачу Фабио Борини — 0:1. В дебюте второй половины Давиде Калабрия удвоил преимущество «россонери» — 0:2. Голевой передачей отметился Сусо. Через 4 минут Пиотр Зилиньски вернул неаполитанский коллектив в игру — 1:2. На экваторе тайма Зилиньски сравнял счет, оформив дубль — 2:2. Под занавес матча вышедший на замену скоростной форвард национальной сборной Бельгии Дрис Мертенс впервые вывел хозяев вперед после передачи Аллана — 3:2.

Статистика матча («Наполи"/"Милан»)

Удары 23/6

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения 54%/46%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 5/1

Набрав 6 очков «Наполи» делит первую позицию в турнирной таблице лиги с «Ювентусом». «Милан» без очков опустился на 14-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Оспина, Руй, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Гамшик, Зилиньски, Кальехон, Инсинье, Милик.

Запас: Малькюи, Верди, Уна, Луперто, Мертенс, Максимович, Кирикеш, Марфелла, Карнезис, Рог, Диавара.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккио, Родригес, Билья, Бонавентура, Кесси, Сусо, Иуаин, Борини.

Запас: Маури, Кастильехо, Бакайоко, Бертолаччи, Абате, Рейна, Кальдара, Шимич, Кутроне, Халилович, Доннарумма, Лаксальт.

Бригада арбитров: Паоло Валери | Джанлука Вуото | С. Джоване | Даниэле Довери.

Желтые карточки: Инсинье — 30, Сусо — 30, Родригес — 66, Кулибали — 90+2.

Голы: Бонавентура 15 — 0:1, Калабрия 49 — 0:2, Зилиньски 53 — 1:2, Зилиньски 67 — 2:2, Мертенс 81 — 3:2.