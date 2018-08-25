«Спартак» переиграл «Динамо» в матче РФПЛ

Москва, , 21:54 — REGNUM Московский «Спартак» на своем поле переиграл столичное «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 25 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

В составе «красно-белых» голевыми действиями отметились Куинси Промес и Лоренсо Мельгарехо. У гостей мяч забил Владимир Рыков.

После пяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Динамо», набравший 6 баллов, находится на седьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 5-й тур.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

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