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Феттель показал лучшее время на заключительной тренировке гран-при Бельгии

Спорт

Феттель показал лучшее время на круге: 1 минута 42,661 секунды

Феттель показал лучшее время на заключительной тренировке гран-при Бельгии
Alberto-g-rovi
Себастьян Феттель

Брюссель, 25 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Первое место по итогам свободных заездов в рамках гран-при Бельгии по автогонкам «Формулы 1», занял пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель сообщает 25 августа МатчТВ.

Феттель показал лучшее время на круге: 1 минута 42,661 секунды. Вторым стал его партнер о «Феррари» финн Кими Райкконен с результатом 1.42, 724, на третьей строчке — британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» — 1.42,798.

Российский гонщик Виталий Сироткин выступающий за «Уильямс» с результатом 1.46,630 — на 18-м месте, его партнер по «Уильямсу» канадец Лэнс Строл — на 17-й строчке (1.46,502).

Квалификационные заезды на гран-при Бельгии начнутся позже в субботу.

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Формула 1
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