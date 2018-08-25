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«Нефтекамск» победил «Барыс» в первом туре Кубка республики Башкирия

Спорт

Встреча закончилась со счетом 5:2

Уфа, 25 августа 2018, 15:00 — REGNUM  Со счетом 5:2 в пользу нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимика» завершилась встреча между нижнекамской командой и клубом «Барыс» из Астаны в рамках первого тура за кубок республики Башкирия. Об этом 25 августа сообщает МатчТВ.

Встреча проходила в Уфе, счет во встрече открыла команда из Астаны, однако затем удача перешла к нефтекамской команде. Голы в составе «Нефтихимика» забили Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов, Эмиль Галимов и дважды поразивший ворота «Барыса» в большинстве Андрей Сергеев. У «Барыса» две отыгранные шайбы на счету Никиты Михайлиса и Андре Петерссона.

Следующую встречу предсезонного турнира «Нефтекамск» проведет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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