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«ЦСКА» и «Рубин» сыграли в Казани вничью

Спорт

Счет в матче, проходившем в Казани, так и не был открыт — 0:0

«ЦСКА» и «Рубин» сыграли в Казани вничью
Andsemar
Стадион «Казань Арена»

Казань, 25 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Матч пятого тура российского молодежного первенства по футболу между казанским «Рубином» и московским «ЦСКА» закончился с ничейным результатом 25 августа, сообщает МатчТВ.

Счет в матче, проходившем в Казани, так и не был открыт — 0:0. «ЦСКА» в результате продлил серию игр без проигрышей до пяти и, набрав 11 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице. «Рубин» с 5-ю очками — находится на 12-ом месте.

В следующем туре «ЦСКА» примет на своем поле «Урал» из Екатеринбурга, а «Рубину» предстоит встреча на выезде с «Ростовом».

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