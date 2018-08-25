«ЦСКА» и «Рубин» сыграли в Казани вничью

Казань, , 14:32 — REGNUM Матч пятого тура российского молодежного первенства по футболу между казанским «Рубином» и московским «ЦСКА» закончился с ничейным результатом 25 августа, сообщает МатчТВ.

Счет в матче, проходившем в Казани, так и не был открыт — 0:0. «ЦСКА» в результате продлил серию игр без проигрышей до пяти и, набрав 11 очков, уверенно лидирует в турнирной таблице. «Рубин» с 5-ю очками — находится на 12-ом месте.

В следующем туре «ЦСКА» примет на своем поле «Урал» из Екатеринбурга, а «Рубину» предстоит встреча на выезде с «Ростовом».