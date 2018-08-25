Юхан Сундстрём покинул омский «Авангард»

Омск, , 13:53 — REGNUM О расторжении контракта со шведским нападающим Юханом Сундстрёмом сообщается 25 августа в официальном twitter омского хоккейного клуба «Авангард».

Кроме этого в своем сообщении омский клуб поблагодарил шведского «ястреба» за профессиональную работу и пожелал ему «успешного продолжения карьеры».

25-летний Юхан Судстрём перешел в омский «Авангард» в 2017 году сроком на два года и провел в составе команды в КХЛ 12 игр, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.