Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Уинстон-Сейлеме

Уинстон-Сейлем, США, , 13:21 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, одержав в полуфинале волевую победу над японцем Таро Даниэла, сообщает 25 августа МатчТВ.

Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой 22-летнего российского спортсмена со счетом по сетам — 6:1, 6:1. Медведев реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и сделал 5 эйсов.

В финале российскому спортсмену предстоит встреча с восьмой ракеткой турнира, американцем Стивом Джонсоном, победившем также в двух сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту.