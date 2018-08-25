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Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Уинстон-Сейлеме

Спорт

Поединок закончился уверенной победой 22-летнего российского спортсмена со счетом по сетам — 6:1, 6:1

Уинстон-Сейлем, США, 25 августа 2018, 13:21 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, одержав в полуфинале волевую победу над японцем Таро Даниэла, сообщает 25 августа МатчТВ.

Поединок продолжался чуть более часа и закончился уверенной победой 22-летнего российского спортсмена со счетом по сетам — 6:1, 6:1. Медведев реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и сделал 5 эйсов.

В финале российскому спортсмену предстоит встреча с восьмой ракеткой турнира, американцем Стивом Джонсоном, победившем также в двух сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту.

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