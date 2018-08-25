Суббота, 25 Августа 2018 года
13:28:34 МСК

Патти Шиндер станет соперницей Шараповой в первом круге US Open

Спорт

Шиндер впервые с 2010 года выступит в турнирах Большого шлема

Вашингтон, 25 августа 2018, 12:50 — REGNUM  Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой в первом туре Открытого чемпионата США (US Open) станет теннисистка из Швейцарии Патти Шиндер, сообщает 25 августа МатчТВ.

39-летняя швейцарка, ставшая самой возрастной действующей теннисисткой в истории, прошла квалификацию в основную сетку турнира. Встреча между Шараповой и Шиндер состоится 29 августа, Мария Шарапова посеяна на турнире под номером 22.

Бывшая седьмая ракетка мира Шиндер впервые с 2010 года выступит в турнирах Большого шлема. Она восемь раз встречалась с российской спортсменкой, и только в одной из встреч победила Марию Шарапову.

Высшее достижение в карьере Шиндер — выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2004 году, она завоевала 11 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Открытый чемпионат США пройдет с 27 августа по 9 сентября, его призовой фонд составляет рекордные 53 миллиона долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить