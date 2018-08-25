«Уралкалий» может подать в суд на внешних управляющих команды «ФОРС Индия»

Березники, Пермский край, , 12:14 — REGNUM О своем намерении подать в суд на фирму FRP Advisory LLP, в случае если ею не будут даны удовлетворительные объяснения причин продажи команды «Формулы 1» «ФОРС Индия» канадскому консорциуму бизнесменов во главе с Лоуренсом Строллом, заявила российская компания «Уралкалий» 25 августа в своем заявлении опубликованном Forbes.

В конце июля в команде «ФОРС Индия» было введено внешнее управление FRP Advisory LLP по решению суда. А 7 августа стало известно, что канадский консорциум бизнесменов во главе с мультимиллиардером Лоуренсом Строллом выкупил команду, спася её таким образом от банкротства. При этом одним из потенциальных покупателей «ФОРС Индии» СМИ называли заместителя председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, чей сын является гонщиком развития команды.

Однако внешние управляющие отклонили все предложения «Уралкалия» о проведении торгов, сделанные 4 августа, и сообщили, что готовы рассмотреть предложение «Уралкалия» о покупке команды только в случае предоставления фирмой обязывающего соглашения с акционерами команды по выкупу их долей, дав на подготовку и свершение такого соглашения менее одного рабочего дня.

В случае, если FRP Advisory LLP не предъявит до 10-го сентября удовлетворительного объяснения своих действий, её ждет иск в суд, заявил независимый директор компании «Уралкалий» Пол Остлинг.

Отметим, высшее достижение команды «ФОРС Индия», выступающей в «Формула 1» с 2008 года — четвертое место в Кубке конструкторов. По итогам 2018 года команда лишена всех очков в чемпионате и изменила название на «Рейсинг Пойнт Форс Индия».