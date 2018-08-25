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СМИ: в «Ахмат» переходит хорватский футболист Зоран Нижич

Спорт

В летнее трансферное окно 2018 года «Ахмат» покинули бразильские футболисты Лео Жаба и Филипе Сампайо

СМИ: в «Ахмат» переходит хорватский футболист Зоран Нижич
Иллюстрация: Akhmat-arena.ru
Стадион «Ахмат-Арена»

Грозный, 25 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Защитник хорватского футбольного клуба «Хайдук» Зоран Нижич перейдет в российский клуб «Ахмат», сообщает Dalmatinskiportal.hr.

По данным издания, Нижич успешно прошел медосмотр для грозненского «Ахмата». Хорватский футболист играет на позиции защитника. С 2012 года Зоран Нижич выступал за хорватский клуб из города Сплит «Хайдук».

Отметим, что в летнее трансферное окно 2018 года «Ахмат» покинули бразильские футболисты Лео Жаба и Филипе Сампайо. В этот же период к клубу присоединились вратарь Александр Шепляков, защитники Магомед Мусалов и Халид Шахтиев, полузащитники Идрисса Думбия и Габриэль Торже.

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Футбол
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