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В женскую сборную Белоруссии по биатлону могут пригласить спортсменок из РФ

Спорт

Главный тренер не исключает такую возможность

Минск, 25 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Тренер женской сборной Белоруссии по биатлону Василий Лещенко заявил, что совершенно не исключает приглашения в команду спортсменок из Российской Федерации. Об этом сегодня, 25 августа, пишут белорусские СМИ.

Лешенко напомнил, что в данный момент в женской сборной Белоруссии по биатлону четыре биатлонистки, при этом квота национальной команды Белоруссии в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет до пяти человек.

В связи с этим тренер отметил, что он не исключает приглашение биатлонист из России.

«Из доморощенных девчонок, готовых к требованиям элитных соревнований, все в строю», — пояснил Лещенко.

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Биатлон
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