В женскую сборную Белоруссии по биатлону могут пригласить спортсменок из РФ

Минск, , 10:47 — REGNUM Тренер женской сборной Белоруссии по биатлону Василий Лещенко заявил, что совершенно не исключает приглашения в команду спортсменок из Российской Федерации. Об этом сегодня, 25 августа, пишут белорусские СМИ.

Лешенко напомнил, что в данный момент в женской сборной Белоруссии по биатлону четыре биатлонистки, при этом квота национальной команды Белоруссии в индивидуальных гонках и спринтах Кубка мира составляет до пяти человек.

В связи с этим тренер отметил, что он не исключает приглашение биатлонист из России.

«Из доморощенных девчонок, готовых к требованиям элитных соревнований, все в строю», — пояснил Лещенко.