Нурмагомедов ответил Конору, оскорбившему его отца

Москва, , 07:47 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору на оскорбления, сделанные ирландским бойцом в адрес его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, разместив в своем Instagram соответствующее сообщение.

«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Поединок между российским и ирландским спортсменами состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC229. Хабибу Нурмагомедову предстоит на нем защитить свой пояс чемпиона мира в легком весе.

Ранее, 24 августа, Конор Макгрегор, известный своим апрельским нападением на автобус с участниками турнира UFC223, разместил в своем Instagram сообщение, оскорбляющее отца российского бойца смешанного стиля. В нем ирландец написал, что Абдулманап Нурмагомедов прячется за «показное уважение», как и его средний сын — Хабиб Нурмагомедов.