«Зенит» заявил Кокорина и Мамману на новый сезон РПЛ

Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» внёс в заявку на новый сезон нападающего Александра Кокорина и защитника Эммануэля Мамману. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» заявил футболистов, несмотря на то, что они получили тяжёлые травмы в весенней части прошлого сезона. У обоих был диагностирован разрыв крестообразных связок.

В настоящее время футболисты уже тренируются с командой. Так, Маммана говорил, что врачи разрешили ему вернуться на поле в сентябре. А Кокорин заявил, что может выйти на поле после сентябрьских матчей сборных.

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