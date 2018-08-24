КХЛ перенесла 10 матчей нового сезона из-за переезда «Авангарда»

Москва, , 15:27 — REGNUM В связи с временным переездом омского «Авангарда» на арену в подмосковной Балашихе, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла 10 матчей в сезоне 2018/19. Об этом сообщается на сайте лиги.

В частности, будут сдвинуты сроки матчей «Авангарда» с рижским «Динамо», ЦСКА, «Йокеритом», «Салаватом Юлаевым», «Витязем».

Как отметили в КХЛ, матчи перенесены в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клубов.

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Напомним, омский «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона 2018/19 в подмосковной Балашихе. Такое решение было принято в связи с тем, что «Арена Омск» находится в аварийном состоянии, поэтому клуб вынужден временно переехать в другой город.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Авангард» обратился к болельщикам в связи с вынужденным переездом на арену в подмосковную Балашиху.

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