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Велогонщик из Казахстана принес сборной третье золото на Азиаде-2018

Спорт

В общем медальном зачете Казахстан занимает 11-е место

Велогонщик из Казахстана принес сборной третье золото на Азиаде-2018
Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913

Джакарта, 24 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Велосипедист из Казахстана Алексей Луценко завоевал золотую медаль, финишировав первым в гонке с раздельным стартом на 40 км, сообщили 24 августа на официальном сайте XVIII Азиатских игр.

Луценко преодолел дистанцию за 55 минут 33 секунды. С результатом 57 минут 11 секунд финишировал велогонщик из Узбекистана Мураджан Халумуратов. Третье место досталось японцу Фемиюки Беппу. 23 августа Луценко занял первое место в групповой гонке.

Отметим, в общем медальном зачете Казахстан занимает 11-е место. В копилке сборной 33 медали, что является третьим показателем. Казахстанские спортсмены завоевали три золотые медали.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанский велосипедист завоевал золото на Азиатских играх

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XVIII Азиатские игры-2018
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