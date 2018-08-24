«Милан» назначил капитаном 23-летнего защитника

Милан, Италия, , 14:58 — REGNUM «Милан» объявил о назначении капитаном команды 23-летнего защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщается на сайте клуба.

Романьоли играет в составе «Милана» с 2015 года. В сезоне 2017/18 он сыграл в 28 матчах Серии А, в которых забил два гола и получил восемь жёлтых карточек.

В «Милане» сравнили Романьоли с бывшим капитаном команды Алессандро Нестой, который выступал за «россонери» с 2002 по 2012 год.

«Романьоли такой же хладнокровный, сдержанный и серьёзный, как Неста. Он также не может жить без футбола. Именно поэтому назначение Романьоли капитаном команды — очень позитивное событие», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне капитаном команды был защитник Леонардо Бонуччи, который летом 2017 года перешел из «Ювентуса». Однако нынешним летом он вернулся в «старую синьору».

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