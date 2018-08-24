На московском дерби «Спартак» — «Динамо» ожидается аншлаг

Москва, , 14:45 — REGNUM На матче пятого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» ожидается аншлаг. Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

Отмечается, что «Спартак» продал все билеты на московское дерби с «Динамо».

"Матч вызвал огромный интерес у спартаковских болельщиков, и все билеты на него уже проданы», — говорится в сообщении.

Напомним, матч пятого тура российской премьер-лиги «Спартак» — «Динамо» пройдёт 25 августа на стадионе «Открытие Арена».

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