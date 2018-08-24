Пилот «Мерседеса» Боттас стартует на Гран-при Бельгии с последних рядов

Брюссель, , 13:51 — REGNUM Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас начнёт гонку Гран-при Бельгии с последних рядов. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Наказание связано с тем, что на машине Боттаса был полностью заменен двигатель. Болид пилота получил силовую установку с шестью новыми элементами.

Напомним, 13-й этап «Формулы-1» Гран-при Бельгии пройдёт 26 августа на трассе Спа-Франкоршам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Формулы-1» «Форс Индия» потеряла очки, заработанные в ходе сезона-2018 в Кубке конструкторов, из-за смены названия.

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