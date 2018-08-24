Пятница, 24 Августа 2018 года
14:29:20 МСК

Пилот «Мерседеса» Боттас стартует на Гран-при Бельгии с последних рядов

Спорт

Наказание связано с заменой двигателя на машине Боттаса

Брюссель, 24 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас начнёт гонку Гран-при Бельгии с последних рядов. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Наказание связано с тем, что на машине Боттаса был полностью заменен двигатель. Болид пилота получил силовую установку с шестью новыми элементами.

Напомним, 13-й этап «Формулы-1» Гран-при Бельгии пройдёт 26 августа на трассе Спа-Франкоршам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Формулы-1» «Форс Индия» потеряла очки, заработанные в ходе сезона-2018 в Кубке конструкторов, из-за смены названия.

Читайте также: «Форс Индия» потеряла очки в «Формуле-1» из-за смены названия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Формула 1
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить