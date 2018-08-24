Тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку после поражения

Волгоград, , 13:33 — REGNUM Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Роберт Евдокимов не будет уходить в отставку. Об этом 24 августа сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Ранее тренер решил уйти в отставку после поражения «Ротора» от клуба «Сызрань-2003».

По данным пресс-службы клуба, 24 августа состоялось собрание команды, на котором присутствовали представили областного комитета спорта. На нем не приняли отставку тренера.

«Слова тренера на пресс-конференции после кубкового матча — мужской поступок и проявление силы. Здесь, на сталинградской земле, как нигде знают цену победы. Вам нужно снять с себя оковы и начать выигрывать. В это воскресенье команду будет поддерживать полный стадион, и вы должны сделать все возможное, чтобы порадовать волгоградцев зрелищной игрой и заработать 3 очка», — сказал на встрече глава областного комитета спорта Александр Глинянов.

ИА REGNUM напоминает, что о желании уйти в отставку тренер «Ротора» заявил 23 августа на пресс-конференции после матча между волгоградским футбольным клубом и клубом «Сызрань-2003» в матче 1/32 финала Кубка России. Тогда по итогам серии пенальти со счетом 4:3 победил клуб из Сызрани.

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