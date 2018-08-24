Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России прошла в Москве

Москва, , 13:32 — REGNUM В Москве прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. Об этом 24 августа сообщает «Чемпионат».

В 1/16 финала в борьбу вступают команды премьер-лиги, которые будут играть с командами первого и второго дивизионов, пробившимися в эту стадию турнира.

Игры 1/16 финала Кубка России пройдут 26 и 27 сентября. Победители этих матчей сыграют в 1/8 финала.

Напомним, в сезоне 2017/18 победителем розыгрыша Кубка России стал клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в летнее межсезонье прекратил своё существование. В финале «Тосно» обыграл курский «Авангард».

Полный список пар участников 1/16 финала выглядит следующим образом: