Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России прошла в Москве

Москва, 24 августа 2018, 13:32 — REGNUM В Москве прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. Об этом 24 августа сообщает «Чемпионат».
В 1/16 финала в борьбу вступают команды премьер-лиги, которые будут играть с командами первого и второго дивизионов, пробившимися в эту стадию турнира.
Игры 1/16 финала Кубка России пройдут 26 и 27 сентября. Победители этих матчей сыграют в 1/8 финала.
Напомним, в сезоне 2017/18 победителем розыгрыша Кубка России стал клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в летнее межсезонье прекратил своё существование. В финале «Тосно» обыграл курский «Авангард».
Полный список пар участников 1/16 финала выглядит следующим образом:
- «Балтика» — «Локомотив»
- «Тюмень» — ЦСКА
- «Черноморец» — «Спартак»
- «Авангард» — «Краснодар»
- «Волгарь» — «Зенит»
- «Нижний Новгород» — «Уфа»
- «Сахалин» — «Арсенал»
- «Торпедо» — «Динамо»
- «Химки» — «Рубин»
- «Сызрань-2003» — «Ростов»
- «Нефтехимик» — «Урал»
- «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
- «Чайка» — «Анжи»
- «Динамо Барнаул» — «Оренбург»
- «Тамбов» — «Крылья Советов»
- «Луки-Энергия» — «Енисей»