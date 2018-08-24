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Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России прошла в Москве

Спорт

В 1/16 финала в борьбу вступают команды премьер-лиги

Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России прошла в Москве
Artem Korzhimanov
Футбольная жеребьёвка

Москва, 24 августа 2018, 13:32 — REGNUM  В Москве прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. Об этом 24 августа сообщает «Чемпионат».

В 1/16 финала в борьбу вступают команды премьер-лиги, которые будут играть с командами первого и второго дивизионов, пробившимися в эту стадию турнира.

Игры 1/16 финала Кубка России пройдут 26 и 27 сентября. Победители этих матчей сыграют в 1/8 финала.

Напомним, в сезоне 2017/18 победителем розыгрыша Кубка России стал клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в летнее межсезонье прекратил своё существование. В финале «Тосно» обыграл курский «Авангард».

Полный список пар участников 1/16 финала выглядит следующим образом:

  • «Балтика» — «Локомотив»
  • «Тюмень» — ЦСКА
  • «Черноморец» — «Спартак»
  • «Авангард» — «Краснодар»
  • «Волгарь» — «Зенит»
  • «Нижний Новгород» — «Уфа»
  • «Сахалин» — «Арсенал»
  • «Торпедо» — «Динамо»
  • «Химки» — «Рубин»
  • «Сызрань-2003» — «Ростов»
  • «Нефтехимик» — «Урал»
  • «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
  • «Чайка» — «Анжи»
  • «Динамо Барнаул» — «Оренбург»
  • «Тамбов» — «Крылья Советов»
  • «Луки-Энергия» — «Енисей»

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