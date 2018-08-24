МОК предложил российским легкоатлеткам получить медали ОИ-2012

Москва, , 12:47 — REGNUM Российские легкоатлетки Екатерина Поистогова (Завьялова) и Татьяна Томашова смогут самостоятельно выбрать место и время вручения медалей Олимпиады-2012 в Лондоне. О соответствующем решении Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что российские спортсменки смогут получить награды на Олимпийских играц 2020 года в Токио, либо на соревнованиях, проводимых под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Также сообщается, что Поистогова будет награждена серебряной медалью в беге на 800 м, а Томашова получит «серебро» в беге на 1500 м. Награды достанутся легкоатлеткам в связи с аннулированием результатов их соперниц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова рассказала, что за время проведения чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Берлине легкоатлеты из России, выступавшие на турнире в нейтральном статусе, 21 раз сдавали допинг-пробы.

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