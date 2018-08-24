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Маркизио обещал подумать над предложением «Зенита»

Спорт

Маркизио не уверен в целесообразности переезда в Россию

Маркизио обещал подумать над предложением «Зенита»
Иллюстрация: Football.ua
Клаудио Маркизио

Турин, Италия, 24 августа 2018, 12:19 — REGNUM  Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио взял время на размышления после предложения санкт-петербургского «Зенита» о переходе. Об этом сообщает Goal.

По информации издания, Маркизио не уверен в целесообразности переезда в Россию и взял время на размышление.

Утверждается, что игрок до сих пор не определился с местом продолжения карьеры. При этом он хотел бы перейти в ПСЖ, чтобы играть вместе с бывшим вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может пригласить Маркизио в свою команду. Однако на игрока также претендуют «Спортинг», «Монако» и ПСЖ.

Напомним, Маркизио покинул «Ювентус», за основную команду которого он выступал с 2006 года. 32-летний хавбек является воспитанником туринского клуба.

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