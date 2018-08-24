Кака назвал главных претендентов на «Золотой мяч», и это не Месси с Роналду

Бразилиа, , 11:51 — REGNUM Обладатель «Золотого мяча» 2007 года, бразильский полузащитник Кака, назвал футболистов, которых он считает главными претендентами на награду в текущем году. Об этом сообщает AS.

По мнению Кака, впечатляющие результаты в этом году были у полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича. Это победа в Лиге чемпионов и участие в финале чемпионата мира.

«Модрич является футболистом, который творит и устраивает шоу на поле, а также руководит игрой команды», — сказал Кака.

Он также отметил французского форварда Килиана Мбаппе, который стал чемпионом мира.

Напомним, Кака стал последним обладателем «Золотого мяча» до того, как эту награду стали вручать только Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Начиная с 2008 года, Месси и Роналду по пять раз становились обладателями «Золотого мяча».

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