Кончита Мартинес будет тренировать Каролину Плишкову на US Open

Нью-Йорк, США, , 11:27 — REGNUM Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес будет тренировать чешку Каролину Плишкову во время Открытого чемпионата США. Об этом сообщается на сайте турнира.

Мартинес заявила, что 24 августа проведёт с Плишковой первую тренировку. При этом она подчеркнула, что будет тренировать чешскую теннисистку только по ходу US Open.

Отметим, что ранее Мартинес была тренером своей соотечественницы Гарбинье Мугурусы, а также являлась капитаном сборной Испании в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса.

Напомним, Мартинес является победительницей Уимблдона 1994 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая первая ракетка мира Иван Лендл стал тренером немецкого теннисиста Александра Зверева.