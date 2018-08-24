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Кончита Мартинес будет тренировать Каролину Плишкову на US Open

Спорт

24 августа Мартинес проведёт с Плишковой первую тренировку

Кончита Мартинес будет тренировать Каролину Плишкову на US Open
robbiesaurus
Кончита Мартинес

Нью-Йорк, США, 24 августа 2018, 11:27 — REGNUM  Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес будет тренировать чешку Каролину Плишкову во время Открытого чемпионата США. Об этом сообщается на сайте турнира.

Мартинес заявила, что 24 августа проведёт с Плишковой первую тренировку. При этом она подчеркнула, что будет тренировать чешскую теннисистку только по ходу US Open.

Отметим, что ранее Мартинес была тренером своей соотечественницы Гарбинье Мугурусы, а также являлась капитаном сборной Испании в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса.

Напомним, Мартинес является победительницей Уимблдона 1994 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая первая ракетка мира Иван Лендл стал тренером немецкого теннисиста Александра Зверева.

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