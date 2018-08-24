Пятница, 24 Августа 2018 года
11:22:53 МСК

РФС окажет помощь в организации похорон Алексея Парамонова

Спорт

Информация о времени и месте похорон станет известна позднее

Москва, 24 августа 2018, 10:22 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) поможет в организации похорон легендарного футболиста, олимпийского чемпиона и ветерана московского «Спартака» Алексея Парамонова, заявил 24 августа председатель Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян.

«Естественно, мы поможем с похоронами, займемся этим, — цитирует ТАСС Мирзояна. — Спросим у его близких, что нужно, окажем материальную помощь».

Информация о времени и месте похорон станет известна позднее.

Напомним, 93-летний Алексей Парамонов ушел из жизни 24 августа. Легендарный футболист стал олимпийским чемпионом на ОИ в 1956 году, в составе «Спартака» Алексей Парамонов становился четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить