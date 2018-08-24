Индонезия выиграла первую золотую медаль по гребле на Азиатских играх 2018

Палембанг, Индонезия, , 09:55 — REGNUM Индонезийская команда по гребле, наконец, завоевала золотую медаль на XVIII Азиатских играх по гребле в индонезийском городе Палембанг, Южная Суматра, в пятницу, 24 августа, сообщает Antaranews.

Индонезия завоевала золотую медаль в гребле среди мужских команд, показав результат 6,08.88 минуты, опередив Узбекистан (6,12.40) и Гонконг (6.14.46), которые взяли серебряную и бронзовую медали соответственно.

В общем медальном зачете Индонезия занимает пятое место с 27 медалями, 9 из которых золотые. Иран занял четвертое место с 29 медалями, 10 из которых золотые.

В тройку сильнейших вошли Китай (122 медали), Япония (89 медалей) и Южная Корея (68 медалей).

Напомним, Азиатские игры — 2018 проводятся в столице Индонезии Джакарте и крупнейшем городе острова Суматра Палембанге с 18 августа по 2 сентября. В играх принимают участие команды из 46 стран.

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