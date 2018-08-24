Умер легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов

Москва, , 09:35 — REGNUM На 94-м году жизни скончался бывший футболист московского «Спартака», олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Парамонов. Об этом 24 августа сообщает ТАСС.

Парамонов известен своими выступлениями за «Спартак», в составе которого он стал четырёхкратным чемпионом СССР — в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Также он дважды выигрывал Кубок СССР — в 1950 и 1958 годах.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом на Играх в Мельбурне в 1956 году.

Парамонов был награждён многими государственными наградами, являлся заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером РСФСР.

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