Пятница, 24 Августа 2018 года
11:24:41 МСК

Умер легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов

Спорт

Парамонов скончался в Москве в возрасте 93 лет

Москва, 24 августа 2018, 09:35 — REGNUM  На 94-м году жизни скончался бывший футболист московского «Спартака», олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Алексей Парамонов. Об этом 24 августа сообщает ТАСС.

Парамонов известен своими выступлениями за «Спартак», в составе которого он стал четырёхкратным чемпионом СССР — в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Также он дважды выигрывал Кубок СССР — в 1950 и 1958 годах.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом на Играх в Мельбурне в 1956 году.

Парамонов был награждён многими государственными наградами, являлся заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером РСФСР.

Читайте развитие сюжета: РФС окажет помощь в организации похорон Алексея Парамонова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить