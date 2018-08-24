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«Краснодару» отказали в покупке шведского защитника

Спорт

«Лидс Юнайтед» отказался продавать «Краснодару» защитника Понтуса Янссона

Краснодар, 24 августа 2018, 09:12 — REGNUM  Английский клуб «Лидс Юнайтед» отказался продавать «Краснодару» шведского защитника Понтуса Янссона. Об этом сообщает «Чемпионат».

Янссон попал в сферу интересов «Краснодара». Клуб готов был заплатить за трансфер игрока €12 млн. Однако «Лидс» отказался от сделки.

В прошлом сезоне Янссон подписал контракт с «Лидсом».Ранее он выступал за клуб на правах аренды.

В текущем сезоне игрок ещё не появлялся на поле в составе клуба. Он вместе со сборной Швеции ездил на чемпионат мира, где его команда дошла до четвертьфинала. Из-за этого защитник поздно вернулся в распоряжение клуба и не успел набрать оптимальную форму.

Отметим, «Лидс» возглавляет аргентинский тренер Марсело Бьелса. После четырёх туров клуб набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице «Чемпионшипа».

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