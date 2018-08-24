Семак о противостоянии «Зенита» и «Мольде»: «Ничего не решено»

Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM Норвежский «Мольде», уступивший санкт-петербурскому «Зениту» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, является хорошей и крепкой командой. Об этом сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак, слова которого обнародованы на сайте «Зенита».

"Заслуженно победили (футболисты «Зенита»), но жаль, что пропустили, — сказал Семак. — В целом («Мольде») — это хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу».

По его словам, в противостоянии «Зенита» и «Мольде» еще «ничего не решено», так как «самый важный матч — ответный».

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа «Зенит» на своем поле переиграл «Мольде» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский», завершилась со счетом 3:1.

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