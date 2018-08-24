Сына Михаэля Шумахера ждут в Формуле-1

Берлин, , 09:07 — REGNUM 19-летний сын немецкого автогонщика Михаэля Шумахера обнадеживает поклонников чемпиона по всему миру своими успешными выступлениями в Формуле-3. Фанаты и руководство Формулы-1 хотели бы видеть Мика Шумахера в королевском классе автогонок, передает немецкий телеканал N-TV.

В настоящее время Мик Шумахер выступает второй год подряд в Европейской Формуле-3, где в июле и августе отпраздновал первые две победы: на трассе в Спа в Бельгии и в британском Сильверстоуне. Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кери хочет видеть юношу в своем классе: «Это была бы великолепная история!»

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По его словам, Шумахер-старший «продолжает играть уникальную роль в автоспорте: он есть и останется иконой этого вида спорта».

«Он сильно повлиял на меня, я слежу за всем, что он делал, и попытаюсь что-то перенять для себя», — сказал о нем сын в последнем интервью.

Напомним, семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в декабре 2013 года. Семья тщательно оберегает информацию о его состоянии здоровья. Как сообщало ИА REGNUM, менеджер Шумахера опровергла слухи о его перевозе в Испанию из лазарета в Швейцарии.

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