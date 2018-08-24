Медведев вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме

Уинстон-Сейлем, США, , 08:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Робертом Харрисоном в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Медведев сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 2 реализованных брейков.

В полуфинале турнира Медведев встретится с представителем Японии Таро Дэниэлем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл испанцу Хауме Мунару во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме.

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