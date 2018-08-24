«Форс Индия» потеряла очки в «Формуле-1» из-за смены названия

Лондон, , 08:33 — REGNUM Команда «Формулы-1» «Форс Индия» потеряла очки, заработанные в ходе сезона-2018 в Кубке конструкторов, из-за смены названия. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Полное название команды стало Racing Point Force India. Ранее она называлась Sahara Force India F1 Team.

Команда продолжит выступление в гонках «Формулы-1» под новым названием с нулем очков. Формально она будет считаться новым участником турнира.

Отметим, что на данный момент в «Формуле-1» прошли 12 этапов. «Форс Индия» набрала в них 59 очков и занимала шестое место среди 10 команд в Кубке конструкторов.

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