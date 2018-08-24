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Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу US Open

Спорт

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основной сетки турнира

Нью-Йорк, США, 24 августа 2018, 08:07 — REGNUM  Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Открытого чемпионата США — US Open. В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основной сетки турнира в женской части соревнований.

11-я ракетка мира Дарья Касаткина сыграет с венгеркой Тимей Бабош. Мария Шарапова, находящаяся в рейтинге под 22-м номером, сыграет с победительницей квалификации.

Светлана Кузнецова, которой организаторы дали специальное приглашение «уайлд-кард», встретится с американкой Винус Уильямс. Евгения Родина сыграет с прошлогодней победительницей US Open американкой Слоан Стивенс.

Анастасия Павлюченкова выйдет на корт со шведкой Ребеккой Петерсон. Наталья Вихлянцева встретится с американкой Ваней Кинг.

Отметим, основная часть турнира US Open пройдёт с 27 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

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