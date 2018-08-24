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Джеррард: разочарован игрой «Рейнджерс» в первом тайме матча с «Уфой»

Спорт

«Рейнджерс» обыграли на своём поле «Уфу» со счётом 1:0

Глазго, Великобритания, 24 августа 2018, 07:40 — REGNUM  Главный тренер шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что был разочарован игрой своей команды в первом тайме матча с «Уфой». Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Джеррарда, несмотря на забитый гол, он был разочарован качеством игры своей команды в первом тайме.

«Да, мы выиграли благодаря голу в первом тайме, но я был разочарован нашей игрой. Я достаточно жестко поговорил с ребятами в перерыве, и они показали отличную реакцию на мои слова», — сказал Джеррард.

Он отметил, что «Рейнджерс» были лучше во втором тайме, шли вперед, были агрессивны, играли с нужной интенсивностью, однако забить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» обыграли на своём поле «Уфу» со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в Уфе 30 августа.

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