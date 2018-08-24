«Уфа» проиграла «Глазго Рейнджерс» в первом матче Лиги Европы

Глазго, Великобритания, 24 августа 2018, 07:23 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» проиграл шотландскому «Глазго Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 1:0.
Единственный гол забил защитник шотландского клуба Коннор Голдсон на 41-й минуте матча.
Ранее в Лиге Европы «Уфа» оказалась сильнее словенского «Домжале» и люксембургского «Прогрес Нидеркорн».
Ответный матч с «Рейнджерс» уфимский клуб проведёт на своём поле 30 августа.
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