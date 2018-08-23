Экс-спартаковец Евгений Макеев покинул «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM Экс-спартаковец Евгений Макеев покинул футбольный клуб «Ростов», сообщается на официальном сайте команды. Уточняется, что «контракт расторгнут по соглашению сторон».

«Мы благодарим Евгения за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что контракт с Макеевым был подписан в июне 2017 года. Защитник провёл в составе жёлто-синих 16 игр. До этого футболист числился в составе московского «Спартака».

Ранее стало известно о том, что состав футбольного клуба «Ростов» покидает экс-динамовец Александр Сапета. За жёлто-синих он провёл пять игр.

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