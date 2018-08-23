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Узбекистан встретится в четвертьфинале Азиады-2018 с Южной Кореей – футбол

Спорт

Четвертьфинальная встреча состоится 27 августа

Узбекистан встретится в четвертьфинале Азиады-2018 с Южной Кореей – футбол
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Ожесточенная игра

Джакарта, 23 августа 2018, 20:24 — REGNUM  Сборная Узбекистана по футболу сыграет в четвертьфинале Азиатских игр с командой Южной Кореи. Об этом сообщили 23 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Сборная Кори одержала победу над Ираном со счетом 2:0. Четвертьфинальная встреча пройдет 27 августа в 11:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа узбекские футболисты одержали победу над сборной Гонконга со счетом 3:0. В матче отличились Икром Алибаев на 27-й минуте, Жавохир Сидиков на 60-й минуте и Забихилло Уринбаев на 65-й минуте.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Узбекистана по футболу вышла в четвертьфинал Азиатских игр

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