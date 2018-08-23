Командующий Росгвардии в Приволжье поблагодарил главу Мордовии за ЧМ-2018

Саранск, , 17:39 — REGNUM Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин направил благодарственное письмо главе Мордовии Владимиру Волкову. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за оказание содействия личному составу группировки войск Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации при выполнении ими задач по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период обеспечения усиленных мер безопасности при проведении XXI Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Саранск», — говорится в письме.

Также Порядин выразил надежду, что сотрудничество сторон будет продолжаться и в дальнейшем и будет способствовать обеспечению общественного порядка и безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках чемпионата мира — 2018 Мордовия приняла четыре матча группового этапа. 16 июня состоялась встреча сборных Дании и Перу, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. 19 июня команда Японии обыграла колумбийцев — 2:1. 25 июня сборная Португалии сыграла вничью с Ираном — 1:1.

Самый экзотический матч ЧМ между сборными Панамы и Туниса завершился победой тунисцев со счетом 2:1.

Кроме того, в Саранске базировалась команда Панамы, тренировочной базой которой стал Олимпийский спортивный центр.