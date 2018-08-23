Сборная Узбекистана по футболу вышла в четвертьфинал Азиатских игр

Джакарта, , 16:19 — REGNUM На XVIII Азиатских играх в Индонезии сборная Узбекистана по футболу одержала верх над сборной Гонконга со счетом 3:0, сообщили 23 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Победа вывела узбекских футболистов в одну четвертую финала. Ранее команда Узбекистана вышла из группы, одержав победу над сборными Бангладеша, Катара и Таиланда.

Напомним, 23 августа состоялся еще один матч одной восьмой финала между Сирией и Палестиной. Сирийцы одержали верх со счетом 1:0. В общем медальном зачете Узбекистан занимает девятое место.

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