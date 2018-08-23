Серебряным призером Азиатских игр стала 43-летняя гимнастка из Узбекистана

Джакарта, , 15:45 — REGNUM В соревнованиях по художественной гимнастике на Азиатских играх в Индонезии второе место завоевала 43-летняя спортсменка из Узбекистана Оксана Чусовитина. Об этом сообщили 23 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Оксана Чусовитина родилась в 1975 году в Бухаре. Она является единственной в истории гимнасткой, которая приняла участие в семи Олимпиадах. Чусовитина выступала за СССР, Узбекистан и Германию. Гимнастка является олимпийской чемпионкой 1992 года, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и Азиатских игр.

Отметим, на Азиатских играх в Индонезии Узбекистан занимает девятое место. В копилке сборной четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых медалей.

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