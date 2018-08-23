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Фанаты «Манчестер Юнайтед» потребуют отставки Вудворда с самолёта

Спорт

Акцию протеста болельщики планируют провести в сентябре

Фанаты «Манчестер Юнайтед» потребуют отставки Вудворда с самолёта
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Манчестер, Великобритания, 23 августа 2018, 15:39 — REGNUM  Болельщики английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерены высказать своё недовольство деятельностью вице-председателя совета директоров клуба, исполняющего обязанности директора «МЮ» Эда Вудворда. Причём сделать это они намерены на матче 4-го тура национального чемпионата с «Бернли» 2 сентября, пишет ThеSun.

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По данным источника, фанаты намереваются прикрепить баннер к арендованному самолёту, который пролетит над стадионом. Таким оригинальным способом боельщики хотят потребовать отставки Эда Вудворда.

Изначально фанаты клуба хотели устроить протестную акцию 27 августа перед матчем 3-го тура с «Тоттенхэмом», но не успели её подготовить, пишет «Газета.ру».

Напомним, подобным образом болельщики уже высказывали своё недовольство. В марте 2014 года в преддверии начала матча 32-го тура премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» они арендовали самолёт, который пролетел над стадионом «Олд Траффорд» с баннером со словами: «Неправильный выбор — Мойес, уходи». В апреле того же года главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес был уволен со своего поста, не проработав в этой должности и года. За время пребывания Мойеса у руля «МЮ», команда провалилась во всех турнирах, в которых была задействована.

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Футбол
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