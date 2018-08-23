Нападающий «Севильи» Аспас вошёл в сферу интересов «Реала»

Мадрид, , 15:37 — REGNUM Нападающий «Севильи» Яго Аспас вошёл в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Superdeporte.

По информации издания, после ухода Криштиану Роналду «Реал» продолжает поиски нападающего. В качестве одного из вариантов рассматривается Аспас.

Отмечается, что «Реал» переключился на Аспаса после того, как получил отказ от «Валенсии» в покупке Родриго Морено. «Летучие мыши» отказались расставаться с нападающим и заявили, что за него придётся заплатить не менее €120 млн.

Напомним, Аспас сыграл в прошлом сезоне за «Сельту» в 34 матчах испанской Примеры, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач.

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