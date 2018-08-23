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Российские танцоры победили на чемпионате мира по танго

Спорт

Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали победителями в соревнованиях по сценическому танго

Российские танцоры победили на чемпионате мира по танго
Цитата из к/ф «Держи ритм». реж Лиз Фридлендер. 2006. США
Танец

Буэнос-Айрес, 23 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Российские танцоры Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали победителями в соревнованиях по сценическому танго на чемпионате мира.

Российская пара исполнила свой танец под композицию Los Mareados. В своём выступлении танцоры использовали балетные и акробатические элементы.

Васин и Хамзина также получили приз зрительских симпатий, который вручили по итогам голосования в интернете. Их выбрала треть всех проголосовавших.

Отметим, чемпионат мира по танго прошёл в Буэнос-Айресе. Всего на соревнованиях по сценическому танго выступили 20 пар.

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