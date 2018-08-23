Роналду: решение уйти из «Реала» далось нелегко

Турин, Италия, , 15:09 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду перевернул страницу под названием «Реал». Однако решение о переходе в итальянский клуб «Ювентус» далось ему нелегко.

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"Всё, что было в Мадриде, — невероятно. Я смог выиграть всё, и там же жила моя семья. Тем не менее этот отрезок моей жизни остался в прошлом. Поэтому решение о трансфере далось мне легко», — приводит слова форварда итальянского клуба DAZN.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роналду перешёл из «Реала», за который выступал на протяжении девяти лет, в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Трансфер 33-летнего португальца обошёлся итальянскому клубу около €100 млн. Ранее футболист заявлял, что играть за «Ювентус» он мечтал с детства.

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