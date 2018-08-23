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«Реал» намерен выкупить нападающего Мбаппе у ПСЖ

Спорт

«Реал» планирует воспользоваться возможным решением УЕФА о наказании ПСЖ

«Реал» намерен выкупить нападающего Мбаппе у ПСЖ
Павел Кузнецов. Футбол. 1931

Мадрид, 23 августа 2018, 15:01 — REGNUM  Мадридский «Реал» намерен купить нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

По информации издания, «Реал» планирует воспользоваться возможным решением УЕФА о санкциях в отношении ПСЖ за нарушение правил финансового «фэйр-плей». Решение должно быть вынесено 30 августа.

Отмечается, что если решение о наказании ПСЖ будет принято, то «Реал» попытается выкупить Мбаппе в последний день трансферного окна — 31 августа.

Напомним, Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года. На чемпионате мира по футболу — 2018 в России он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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