Казахстанский велосипедист завоевал золото на Азиатских играх

Джакарта, , 14:24 — REGNUM Велосипедист из Казахстана Алексей Луценко завоевал золото в групповой гонке на 150 км, опередив японского спортсмена Фумиюки Беппу. Об этом сообщили 23 августа на официальном сайте Азиатских игр.

Для определения победителя соревнования потребовался фотофиниш. На лидера сборной Казахстана отработали спортсмены Даниил Фоминых, Жандос Бижигитов и Евгений Гидич.

Отметим, в общем медальном зачете Казахстан занимает 12-е место. На счету сборной 25 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 17 бронзовых.

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